Гилязутдинов останется главным тренером казанского «Динамо»

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов сообщил, что продолжит работу с командой, несмотря на неудачный сезон.

В чемпионате России коллектив из столицы Татарстана стал четвёртым, а в Лиге чемпионов не сумел выйти в плей-офф.

«Я остаюсь главным тренером. Буду проводить подготовку к новому сезону. Задачей на прошлый сезон был выход в финал. В первую очередь – в чемпионате России. Ни одну из задач на сезон мы не выполнили, это нужно признать. Результат за сезон неудовлетворительный. Это однозначно. С руководством сейчас мы поставили задачу об усилении и думаем о выступлении в чемпионате России—2019/20. Мы ищем новых игроков на позицию диагонального и доигровщика», — цитирует Гилязутдинова «РИА Новости».