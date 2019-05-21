Казанское «Динамо» подтвердило информацию о завершение карьеры Улановой

Казанское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило информацию о том, что либеро Екатерина Уланова завершила карьеру. 32-летняя волейболистка выступала за «Олимпию» (Шуя), «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар). С 2010 года она защищал цвета казанского «Динамо».
«С большим сожалением официально подтверждаем уже прошедшую в социальных сетях информацию, что Екатерина Уланова, наша дорогая и замечательная Каби, покинула состав нашей команды и вообще завершила игровую карьеру», — говорится в сообщении.
Уланова — шестикратная чемпионка России, четырёхкратная обладательница Кубка России, победительница Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и клубного чемпионата мира. Со сборной России она выиграла чемпионат мира 2010 года, стала серебряным призёром Гран-при и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.
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