Гилязутдинов назвал игроков, которые покинут казанское «Динамо»

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов рассказал о грядущих изменениях в составе команды.
«Уходят Дарья Малыгина, Елена Новик, Катя Уланова и Соня Микискова. У нас были свои задачи и требования для Сони, но получилось по-другому. Мне было интересно поставить на позицию диагонали молодого игрока Татьяну Кадочкину, которая бы набиралась опыта в Суперлиге, а с Соней решить их, наверное, не получилось. Но, возможно, я ошибаюсь. В этом случае у меня были другие приоритеты.
Прошлой весной мы обратились к руководству с предложением обойтись в сезоне своими силами, то есть без легионеров. И Татьяна Кадочкина тогда даже не была в перспективе. Никто не говорил, что она встанет в состав. У нас были Настя Бавыкина, Валерия Горбунова, Анна Котикова и Дарья Малыгина в диагонали. Это давало большое снижение финансовой нагрузки на клуб. Потом мы решили взять Соню на подстраховку, так как у Малыгиной тяжело шло восстановление после операции.
Котикова и Кадочкина останутся в составе, но нам нужен игрок с опытом побед на хорошем уровне, который бы цементировал нашу игру, помогал психологически и Татьяне, и Анне. Поисками такого игрока мы сейчас занимаемся. Потолка для Кадочкиной нет.
Этот год можно назвать экспериментальным, но мне как тренеру сезон принёс много опыта. И я благодарен клубу за то, что происходило до этого, когда в «Динамо» играли звёзды, и я многому у них учился. Сейчас направление меняется, и сезон был очень интересным", — цитирует Гилязутдинова «РИА Новости».
В чемпионате России коллектив из столицы Татарстана стал четвёртым, а в Лиге чемпионов не сумел выйти в плей-офф.
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