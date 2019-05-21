Крицкий и Жук продлили контракты с «Енисеем»

Центральные блокирующие Александр Крицкий и Дмитрий Жук продлили контракты с красноярским «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.



Жук ранее выступал за молодёжную команду «Енисея», а также выступал в аренде в «Прикамье» (Пермь). За основную команду «Енисея» он играет с 2017 года. В минувшем сезоне Дмитрий сыграл в 27 матчах (93 партии) и набрал 195 очков.



Крицкий ранее играл за «Факел», «Кузбасс», АСК, «Урал», а в 2017 году перешёл в «Енисей». В минувшем сезоне Александр, являющийся капитаном команды, сыграл в 29 матчах (96 партий) и набрал 189 очков.

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.