Вербов: в последние три недели «Зенит» разваливался как команда

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил выступление команды на финише сезона. Подопечные Владимира Алекно сначала проиграли в финале плей-офф Суперлиги кемеровскому «Кузбассу» (1-3), а затем уступили в финале Лиги чемпионов итальянскому клубу «Любе Чивитанова» (1:3).

«И «Кузбасс», и «Чивитанова» – достойные команды, которые заслуживают лучших эпитетов. Но мы в последние три недели прежде всего проигрывали сами себе. Разваливались как команда. Нужно сделать глубокий анализ, разобраться, почему мы стали хуже играть. Каждый должен заглянуть в себя – и игроки, и тренерский штаб. Ни с кого нельзя снимать ответственность.



Наверное, всем нам нужно перезагрузиться, изменить отношение к игре. Были моменты, когда мы выигрывали матчи или даже титулы и даже особо не радовались. Это просто вошло в привычку, стало будничной работой. Выход в финал уже не считаем достижением. В новом сезоне нужно создать команду, которая снова будет радоваться любым победам. Возможно, эти два проигранных финала пойдут нам на пользу, помогут увидеть какие-то ошибки. Когда ты всё время побеждаешь, глаз замыливается.



Раньше в тяжёлых ситуациях решал Леон. Сейчас нужно было по-другому подходить к своему съёму, но, к сожалению, мы не смогли поменять стиль игры. В целом по подбору игроков у нас команда не хуже, чем в прошлом году, но мы далеко не всегда показывали тот качественный волейбол, на который способны. Наверное, лучший волейбол был против «Перуджи». Там нас объединил Леон, он стал супермотивацией. С «Факелом» мы тоже сыграли хорошо, взяли реванш у молодёжи, которая нас обыгрывала в сезоне. Сохранить этот уровень почему-то не удалось. Начались проблемы со съёмом, а когда не держишь съём, появляются нервы, неуверенность. Нам – всему клубу «Зенит-Казань» – надо сейчас объединиться и разобраться в себе и этой ситуации», – цитирует Вербова «Спорт Бизнес Online».

Ранее появилась информация, что Алексей может продолжить карьеру ради участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.