Подребинкин продолжит карьеру в питерском «Зените»

Диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин пополнит состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем розыгрыше российской Суперлиги 25-летний волейболист стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.

Ранее в Суперлиге Подребинкин выступал только за «Нову» (2015/16, 2017-2019). В Высшей лиге он защищал цвета саратовского «Энергетика» (2009/10), «Спортакадемии» из Стерлитамака (2016/17).



Ожидается, что Подребинкин будет сменщиком Георга Грозера.

Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России. На предварительном этапе Суперлиги новокуйбышевская команда заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.