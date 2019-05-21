Подребинкин продолжит карьеру в питерском «Зените»
Диагональный новокуйбышевской «Новы» Иван Подребинкин пополнит состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем розыгрыше российской Суперлиги 25-летний волейболист стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.
Ранее в Суперлиге Подребинкин выступал только за «Нову» (2015/16, 2017-2019). В Высшей лиге он защищал цвета саратовского «Энергетика» (2009/10), «Спортакадемии» из Стерлитамака (2016/17).
Ожидается, что Подребинкин будет сменщиком Георга Грозера.
Подопечные Александра Климкина заняли четвёртое место в минувшем чемпионате России. На предварительном этапе Суперлиги новокуйбышевская команда заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.
«Нова» подписала контракт с диагональным «Кузбасса»
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