Уильямс: мне не понравилась необходимость играть с Оренбургом в мае

Диагональный сборной Австралии Линкольн Уильямс оценил выступление в сезоне в составе нижневартовской «Югры-Самотлор».
«Я отчасти доволен своей работой в России, но всё-таки надеялся, что быстрее адаптируюсь и покажу ещё более высокий уровень игры. Мне понравилось, что игроки и руководство были очень доброжелательны ко мне и сделали мою жизнь в России проще. А не понравились длительные переезды и необходимость играть против Оренбурга в середине мая.
Я присоединюсь к национальной команде 28 мая в Польше. 31 мая мы сыграем против поляков первый матч Лиги наций.
Планы на следующий сезоне? На данный момент у меня нет определенности насчёт следующего сезона, я пока рассматриваю имеющиеся варианты", — цитирует Уильямса официальный сайт клуба.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге.
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