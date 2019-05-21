Уильямс: мне не понравилась необходимость играть с Оренбургом в мае

Диагональный сборной Австралии Линкольн Уильямс оценил выступление в сезоне в составе нижневартовской «Югры-Самотлор».

«Я отчасти доволен своей работой в России, но всё-таки надеялся, что быстрее адаптируюсь и покажу ещё более высокий уровень игры. Мне понравилось, что игроки и руководство были очень доброжелательны ко мне и сделали мою жизнь в России проще. А не понравились длительные переезды и необходимость играть против Оренбурга в середине мая.

Я присоединюсь к национальной команде 28 мая в Польше. 31 мая мы сыграем против поляков первый матч Лиги наций.

Планы на следующий сезоне? На данный момент у меня нет определенности насчёт следующего сезона, я пока рассматриваю имеющиеся варианты", — цитирует Уильямса официальный сайт клуба.

В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге.