Диагональный сборной Австралии: с детства мечтал играть в русской лиге

Диагональный сборной Австралии Линкольн Уильямс прокомментировал решение продолжить карьеру в нижневартовской «Югре-Самотлор».

«Российский чемпионат – один из сильнейших в мире. Многие самые звёздные волейболисты тут играют. С самого детства, когда представлял своё будущее, мечтал играть в русской лиге. Здесь обязательно многому научишься, повысишь уровень игры и свой статус.

В польском клубе наступили трудные времена и возникли финансовые сложности. Тренер и президент ушли. Мы пришли к согласию, что я расторгаю контракт и перехожу в другую команду, чтобы работать над своим уровнем игры и продвигаться далее. Приглашали во Францию, но единственной российской командой был «Самотлор». Меня устроили и финансовые условия, и статус клуба.

Буду очень стараться помочь команде остаться в сильнейшем дивизионе", — цитирует Уильямса официальный сайт клуба.

Уильямс выступал в чемпионатах Швеции, Германии, Италии и Польши. За сборную Австралии он играл на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира 2018 года.