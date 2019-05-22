Женская сборная Бразилии победила китаянок на старте Лиги наций

Женская сборная Бразилии на своей площадке обыграла команду Китая в первом туре Лиги наций со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:21). Самым результативным игроком встречи стала бразильянка Габриэла, набравшая 20 очков.

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Бразилия — Китай — 3:0 (25:15, 25:21, 25:21).

Сегодня, 22 мая, бразильянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а китаянки встретятся с россиянками. Подопечные Вадима Панкова в первом туре уступили доминиканкам со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

