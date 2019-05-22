Генеральный директор московского «Динамо»: к сожалению, чемпионы живут в гостях

Генеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев подвёл итоги сезона. Столичный клуб стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
«Можно смело сказать, что на сегодня „Динамо“ – лучшая команда страны в женском волейболе. Мы выиграли все турниры, которые были предусмотрены регламентом. А фанаты любят победителей. Надеюсь, в этой связи число наших поклонников будет приплюсовываться.
Мы очень недооценённая команда. Есть люди, которые давно болеют за «Динамо-Казань», есть те, которые думают, что центр тяжести волейбола перенесётся в Калининград, где создана новая команда. Да, у них хорошие стадионы и команды, но им предстоит очень много работать, чтобы назвать себя лучшими. Построить отличный стадион – это одно, а создать великолепную команду – совсем другое. Какой ещё российский клуб может похвалиться такими достижениями, как у нас? И хотя Москва, наш любимый и родной город, на сегодня не очень внимательно относится к результатам «Динамо», мы всё равно делаем результат.
Мы четвёртый год подряд выигрываем чемпионат России, являемся лучшей командой страны, но никак не можем добиться возвращения в нашу родную «Дружбу». А ведь в этом случае мы могли бы радовать большее количество болельщиков и гостей столицы. Мы стараемся достучаться, но никто нас пока не слышит.
Уверен, если бы в каком-то другом городе России была команда, которая выиграла чемпионат страны столько раз подряд, этих людей носили бы на руках. А мы пока тихонечко сидим и свято верим, что нам вернут «Дружбу». К сожалению, чемпионы живут в гостях. Поэтому и уверенности в шикарном будущем нет. Тем не менее в следующем сезоне мы будем стараться доказать всем, включая московские власти, что лучшая команда России – московское «Динамо», — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».
- 22 мая 2019
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02
-
14:03
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19
-
11:16
-
10:20
-
10:12
-
09:45
-
09:09