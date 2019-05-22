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Источник: Косарев возглавит «Белогорье»

Источник: Косарев возглавит «Белогорье»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Новым главным тренером белгородского «Белогорья» станет Александр Косарев, сообщает «Спорт Бизнес Online». На этом посту 41-летний специалист сменит серба Слободана Ковача, который работал с командой с мая 2018 года.

В минувшем сезоне «Белогорье» заняло шестое место в российской Суперлиге и выиграло Кубок вызова.

Косарев возглавлял «Белогорье» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла четвёртое место в чемпионате России. Он также работал с белгородской командой в концовке сезона-2017/18, приведя её к победе в Кубке ЕКВ.

Александр Косарев — двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный призёр чемпионатов Европы, победитель Мировой лиги.

Главным тренером «Белогорья» станет российский специалист из системы клуба
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