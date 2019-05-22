Источник: Косарев возглавит «Белогорье»
Новым главным тренером белгородского «Белогорья» станет Александр Косарев, сообщает «Спорт Бизнес Online». На этом посту 41-летний специалист сменит серба Слободана Ковача, который работал с командой с мая 2018 года.
В минувшем сезоне «Белогорье» заняло шестое место в российской Суперлиге и выиграло Кубок вызова.
Косарев возглавлял «Белогорье» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла четвёртое место в чемпионате России. Он также работал с белгородской командой в концовке сезона-2017/18, приведя её к победе в Кубке ЕКВ.
Александр Косарев — двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный призёр чемпионатов Европы, победитель Мировой лиги.
Главным тренером «Белогорья» станет российский специалист из системы клуба
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