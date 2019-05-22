Г. Шипулин: был и остаюсь главным тренером «Белогорья»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин сообщил, что будет главным тренером волейбольного клуба «Белогорье» в следующем сезоне. Его помощником назначен призёр Олимпийских игр Александр Косарев.
«Косарев будет моим ассистентом в следующем сезоне. Я был и остаюсь главным тренером команды», — приводит слова Шипулина ТАСС.
В прошлом сезоне, когда клуб возглавлял серб Слободан Ковач, «Белогорье» заняло шестое место в чемпионате России и лишилось права выступать в еврокубках.
Также «Белогорье» стало обладателем Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), обыграв по сумме двух матчей итальянскую «Монцу».
«Белогорье» является победителем Лиги чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубка ЕКВ (2009, 2018). Восемь раз «Белогорье» становилось чемпионом России.
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