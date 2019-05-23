Андерсон сделал предложение своей девушке

Американский доигровщик Мэттью Андерсон, ранее выступавший за казанский «Зенит», сделал предложение своей девушке Джеки Гиллум и получил положительный ответ.

«Она сказала „да“! — написал Андерсон.

Пост доступен в «инстаграме» Мэттью Андерсона.

Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в итальянской «Модене».

Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года. В составе американской команды он завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций. На обоих турнирах Мэтт вошёл в символическую сборную. 32-летний спортсмен в пятый раз был признан лучшим волейболистом США. Ранее он получил эту награду в 2012-2015 годах. В 2018 году Андерсон в восьмой раз подряд стал самым результативным игроком сборной США.