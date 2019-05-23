Андерсон сделал предложение своей девушке
Американский доигровщик Мэттью Андерсон, ранее выступавший за казанский «Зенит», сделал предложение своей девушке Джеки Гиллум и получил положительный ответ.
«Она сказала „да“! — написал Андерсон.
Пост доступен в «инстаграме» Мэттью Андерсона.
Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в итальянской «Модене».
Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года. В составе американской команды он завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций. На обоих турнирах Мэтт вошёл в символическую сборную. 32-летний спортсмен в пятый раз был признан лучшим волейболистом США. Ранее он получил эту награду в 2012-2015 годах. В 2018 году Андерсон в восьмой раз подряд стал самым результативным игроком сборной США.
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