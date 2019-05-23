Романова: в матче с Китаем я стала больше думать головой

Связующая сборной России Татьяна Романова прокомментировала победу в матче с командой Китая в Лиге наций со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).



«Мы очень рады этой победе. Стартовали плохо, у нас не получился матч с Доминиканой. Сейчас мы выполнили установки тренера и победили. Да, приятно, но мы вместе только недавно собрались, поэтому работы предстоит сделать ещё немало.



С какими мыслями выходили на третий сет? С мыслями о том, что мы сами упустили вторую партию. В третьей мы должны были демонстрировать ту игру, какую показали в первой – держать приём и добивать мячи в атаке. В целом у нас всё работало – и защита, и блок. Во второй немного расслабились. Не блок был проблемой. Мы плохо подавали. Они хорошо принимали и играли свои быстрые комбинации. Просто в первой и третьей партиях мы лучше подавали и ставили блок.



Первый матч я провалила. Во втором стала больше думать головой, поэтому и действовала по-другому. Понятно, что команда новая, но требования остаются прежними, и это не должно быть проблемой. В игре мы с Матвеевой не успеваем друг другу подсказывать. А так мы общаемся. Перед матчем обязательно разбираем игру соперника, обсуждаем это вдвоём и вместе с тренером.



Уже всё, победа в прошлом. Нужно думать о завтрашней игре. Мы выходим бороться и побеждать», — цитирует Романову «Красная Звезда».

Третьим соперником сборной России будет команда Бразилии.