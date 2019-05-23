Фомин: переплачивать иностранцам АСК не будет

Директор нижегородского АСК Дмитрий Фомин рассказал о формировании состава на следующий сезон который команда проведёт в Супрелиге.
«До последнего тура мы не знали, где АСК будет играть в следующем году и потеряли время, когда могли договориться с волейболистами о контракте на будущий год. Многие игроки, которые были способны помочь нам в Суперлиге, разошлись по другим клубам. Найти волейболистов, устраивающих нас по соотношению цена-качество, будет очень непросто.
Европейский рынок мы тоже изучаем, но там сложилась не самая приятная тенденция: волейболисты считают, что в Россию они могут приехать только при условии увеличения своего контракта вдвое. Понятно, что у нас есть «экстремальные», по европейским меркам, перелёты, например, из Нижнего Новгорода в Новосибирск или Кемерово. Но переплачивать за это иностранцам в АСК точно не будут.
На данный момент мы не расстались ещё ни с одним игроком. Могу точно сказать, что на следующий сезон у нас останется капитан АСК Виктор Никоненко. Хотим сохранить у себя в составе и второго блокирующего Дениса Привалова, наших доигровщиков Ивана Валеева и Александра Пятыркина и связующего Валентина Иванова. Ведём с ними переговоры», – цитирует Фомина Politbook.
По итогам сезона Суперлигу покинул «Ярославич».
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