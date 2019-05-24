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Тренер сборной России: наши молодые игроки прошли важное испытание

Тренер сборной России: наши молодые игроки прошли важное испытание
Волейбол / Сборная России 0

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников оценил выступление команды на первом этапе Лиги наций в Бразилии. Россиянки обыграли китаянок, но проиграли доминиканкам и бразильянкам.

«Многие наши молодые игроки впервые побывали в Бразилии. Опыт игры здесь при заполненных трибунах и давлении со стороны болельщиков стал важным испытанием для них», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

В турнирной таблице Лиги наций сборная России занимает 12-е место. Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Анкаре (Турция). 28 мая россиянки сыграют с Германией, 29-го — с Японией, 30-го — с Турцией.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Сборная России — 12-я в турнирной таблице Лиги наций
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