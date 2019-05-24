Тренер сборной России: наши молодые игроки прошли важное испытание

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников оценил выступление команды на первом этапе Лиги наций в Бразилии. Россиянки обыграли китаянок, но проиграли доминиканкам и бразильянкам.
«Многие наши молодые игроки впервые побывали в Бразилии. Опыт игры здесь при заполненных трибунах и давлении со стороны болельщиков стал важным испытанием для них», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.
В турнирной таблице Лиги наций сборная России занимает 12-е место. Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Анкаре (Турция). 28 мая россиянки сыграют с Германией, 29-го — с Японией, 30-го — с Турцией.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
- 24 мая 2019
-
12:05
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:10
-
10:16
-
10:09
-
10:04
-
09:21
-
09:08
-
03:40
- 23 мая 2019
-
16:07
-
15:52
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:51
-
12:24
-
12:04
-
11:32
-
11:22
-
11:01
-
10:52
-
10:16
-
09:01
-
01:14
- 22 мая 2019
-
19:48
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:00
-
13:12
-
13:06