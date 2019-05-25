«Пляжники» Красильников и Стояновский — в 1/4 финала этапа Мирового тура в Китае

В Цзиньцзяне (Китай) проходят матчи этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды».

В 1/8 финала российский дуэт Вячеслав Красильников/Олег Стояновский выиграл у итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу со счётом 2:0 (21:19, 30:28). Их следующими соперниками станут представители Бразилии Эвандро Оливейра и Бруно Оскар Шмидт.

Другая российская пара, Никита Лямин/Тарас Мыськив, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв Тревору Крэббу и Три Бурну из США — 0:2 (14:21, 17:21).

На старте соревнований Вячеслав и Олег победили китайцев Ли Цзе и Янь Тиньяна — 2:0 (21:15, 21:10), а затем одолели канадцев Гранта О'Гормана и Бена Сэкстона — 2:1 (21:16, 15:21, 15:10).

Лямин и Мыськив обыграли итальянцев Тициано Андреатту и Андреа Аббьяти — 2:0 (21:19, 21:14) и победили американцев Николаса Луцену и Филипа Дальхауссера — 2:0 (21:19, 21:17).