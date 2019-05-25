«Пляжницы» Зажигина и Филина вышли в плей-офф этапа Мирового тура на Филиппинах

Екатерина Филина и Екатерина Зажигина вышли в первый раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Филиппинах. В заключительном матче группы В российская пара обыграла хозяек турнира Даннилайн Демонтано и Жаклин Эстокью со счётом 2:1 (21:14, 19:21, 15:13).
На групповом этапе российские «пляжницы» заняли третье место. Сегодня Филина и Зажигина в первом раунде плей-офф сыграют с другими представительницами Филиппин — Черри Рондина/Бернадет Понс.
Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины
Групповой этап
Россия (Екатерина Филина, Екатерина Зажигина) — Филиппины (Даннилайн Демонтано, Жаклин Эстокью) — 2:1 (21:14, 19:21, 15:13).
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