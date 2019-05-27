Гранкин не вошёл в окончательную заявку сборной России на Лигу наций

Официальный сайт Международной федерации волейбола опубликовал итоговую заявку мужской сборной России на Лигу наций. В частности, в состав не вошёл олимпийский чемпион Сергей Гранкин, ранее попавший в расширенный список игроков.

Состав сборной России

Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).



Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»).



Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Фёдор Воронков («Нова»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).



Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).



Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Мужская сборная России – действующий победитель Лиги наций. На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).