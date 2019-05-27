Доигровщик сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сделал предложение своей девушке. Волейболист опубликовал соответствующее видео в своём «инстаграме». На нём волейболист опустился на колено, чтобы обратиться к возлюбленной.
«Она сказала „да“, — подписал видео Нгапет.
Победитель Мировой лиги 2015 года, чемпион Европы—2015 перешёл в казанский «Зенит» в 2018 году. Ранее он защищал цвета итальянской «Модены». В прошедшем сезоне подопечные Владимира Алекно выиграли Кубок и Суперкубок России. В Суперлиге казанский «Зенит» завоевал серебро. В финале Лиги чемпионов действующий чемпион проиграл итальянскому клубу «Любе Чивитанова».
Ранее предложение руки и сердца сделал своей девушке американский волейболист Мэтт Андерсон, который перешёл из казанского «Зенита» в «Модену».
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