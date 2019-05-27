Орлова: сборная России для любой команды – сильный раздражитель

Блокирующая калининградского «Локомтива» Екатерина Орлова поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали Суперлиги. В финале плей-офф подопечные Андрея Воронкова проиграли московскому «Динамо» — 0-3.



«Почти месяц прошёл после награждения. И всё не то, чтобы забылось, но таких бурных эмоций уже нет. Впрочем, многие до сих пор поздравляют с успехом. И главный тренер сборной Вадим Панков отметил. Сказал, что мы – молодцы, хороший чемпионат провели. В любом случае, наши медали, завоёванные в первый же сезон, останутся в истории клуба. Но нужно двигаться дальше. Впереди – новый сезон, который будет ещё сложнее. Но мы постараемся не опускать планку», — цитирует Орлову официальный сайт клуба.

Екатерина также оценила выступление сборной России на первом этапе Лиги наций в Бразилии и поделилась ожиданиями от второго этапа, который стартует в Турции завтра, 28 мая.

«Смотрела все три игры. Даже против Бразилии, которая началась в два часа ночи по московскому времени. Хорошо, что у нас на следующий день был выходной. Вообще, впечатления больше положительные. Да, девчонки у нас молодые, кому-то не хватает опыта игр на таком уровне. Но они очень старались, бились в каждой партии, боролись за каждый мяч. И после поражения от Доминиканской республики смогли победить китаянок. Волейбол в той игре показали классный. Да, в матче с Бразилией не всё получилось. Возможно, после успеха в предыдущем встрече не хватило эмоций. Но ведь бразильянки выступают дома, да и состав у них более опытный. Игра проходила на огромной арене, трибуны расположены в нескольких метрах от площадки. Потому давление на нашу молодёжь было серьёзное. Отсюда и ошибок больше обычного.

Во втором туре легко точно не будет. Перелёт из Бразилии долгий, акклиматизация… Да и соперники достаточно сильные – Турция, Япония, Германия. Вообще, какой тур не возьми – второй, третий, четвёртый – везде нам будет тяжело. Все соперники хотят себя показать. Да и сборная России для любой команды – сильный раздражитель. С другой стороны, и у нас в сборной игроки подобраны амбициозные. Молодёжь стремится укрепиться в составе, как следует себя зарекомендовать. И в том, что матчи будут интересными, я не сомневаюсь", — сказала Орлова.