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Тисевич, Пурин и Шпилёв продлили контракты с «Динамо-ЛО»

Тисевич, Пурин и Шпилёв продлили контракты с «Динамо-ЛО»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Связующий «Динамо-ЛО» Игорь Тисевич, а также доигровщики Максим Пурин и Максим Шпилёв продлили контракты с клубом.

Предстоящий сезон для Тисевича станет четвёртым в составе команды из Ленинградской области. В прошлом сезоне он стал капитаном «Динамо-ЛО».

Пурин провёл в команде уже пять сезонов. На его счету более 170 матчей за «Динамо-ЛО». Шпилёв перешёл в команду в августе 2018 года.

«Желаем парням отличного отдыха и поиска новых мест энергии и силы – нас ждут великие дела!» — говорится в сообщении.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

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