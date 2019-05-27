Тисевич, Пурин и Шпилёв продлили контракты с «Динамо-ЛО»

Связующий «Динамо-ЛО» Игорь Тисевич, а также доигровщики Максим Пурин и Максим Шпилёв продлили контракты с клубом.

Предстоящий сезон для Тисевича станет четвёртым в составе команды из Ленинградской области. В прошлом сезоне он стал капитаном «Динамо-ЛО».



Пурин провёл в команде уже пять сезонов. На его счету более 170 матчей за «Динамо-ЛО». Шпилёв перешёл в команду в августе 2018 года.



«Желаем парням отличного отдыха и поиска новых мест энергии и силы – нас ждут великие дела!» — говорится в сообщении.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.