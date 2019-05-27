Питерский «Зенит» выступил с заявлением по поводу обнаружения машины А. Волкова

Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное заявлением по поводу обнаружения в пруду автомобиля игрока команды Александра Волкова.
«Волейбольный клуб „Зенит“ (Санкт-Петербург) хотел бы опровергнуть слухи, распространяемые рядом недостоверных СМИ о том, что автомобиль олимпийского чемпиона Александра Волкова обнаружен со следами пулевых отверстий.
Клуб сообщает, что автомобиль «Ауди А8», принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стёклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование", — говорится в сообщении.
Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призёром Игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победитель и призёром Мировой лиги.
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