Питерский «Зенит» выступил с заявлением по поводу обнаружения машины А. Волкова

Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное заявлением по поводу обнаружения в пруду автомобиля игрока команды Александра Волкова.

«Волейбольный клуб „Зенит“ (Санкт-Петербург) хотел бы опровергнуть слухи, распространяемые рядом недостоверных СМИ о том, что автомобиль олимпийского чемпиона Александра Волкова обнаружен со следами пулевых отверстий.

Клуб сообщает, что автомобиль «Ауди А8», принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стёклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование", — говорится в сообщении.

Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призёром Игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победитель и призёром Мировой лиги.