Орлов: Платонов создал замечательный дом волейбола

Известный комментатор Геннадий Орлов и родственники иранского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна посетили Академию волейбола Вячеслава Платонова.

Халил Азмун, отец Сердара Азмуна, выдающийся в прошлом волейболист, дважды признававался лучшим игроком Азии. С 1985 по 1993 год он защищал цвета сборной Ирана. По окончании экскурсии ему был вручён волейбольный мяч.

«Платонов создал большой и замечательный дом волейбола, где рады каждому гостю. Всегда с огромным удовольствием сюда прихожу», — приводит слова Орлова официальный сайт «Зенита».

Фото доступно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» стал четвёртым в минувшем розыгрыше Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок ЕКВ.