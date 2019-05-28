Орлов: Платонов создал замечательный дом волейбола
Известный комментатор Геннадий Орлов и родственники иранского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна посетили Академию волейбола Вячеслава Платонова.
Халил Азмун, отец Сердара Азмуна, выдающийся в прошлом волейболист, дважды признававался лучшим игроком Азии. С 1985 по 1993 год он защищал цвета сборной Ирана. По окончании экскурсии ему был вручён волейбольный мяч.
«Платонов создал большой и замечательный дом волейбола, где рады каждому гостю. Всегда с огромным удовольствием сюда прихожу», — приводит слова Орлова официальный сайт «Зенита».
Фото доступно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».
Санкт-петербургский «Зенит» стал четвёртым в минувшем розыгрыше Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок ЕКВ.
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