Ф. Воронков: сейчас об игроках «Новы» думают: они будут потеть и умирать

Доигровщик Фёдор Воронков рассказал, каким ему запомнится выступление в составе новокуйбышевской «Новы». Он продолжит карьеру в казанском «Зените».
«Все три сезона были разными. Первый был, наверное, для меня одним из самых тяжёлых: мне всего 20 лет, позвонили с предложением перейти в «Нову» — и я рискнул. Для большого волейбола я был ещё «маленьким», и пришлось очень много работать, чтобы чего-то добиться, чтобы хотя бы просто выходить на площадку в каких-то матчах. В следующем сезоне было уже попроще: я обосновался в команде, всё налаживалось, был и карьерный рост — я намного чаще выходил на площадку, начал показывать себя и как личность, и как игрок. Я знал, что могу выйти и чем-то помочь команде — главное впечатление от второго сезона.
Про этот же сезон мы с парнями говорим, что он у нас получился поделённым на два сезона: до декабря и после. До декабря — один тренер, одна команда, одни цели, после декабря всё кардинально поменялось. Все основные игроки ушли, нас осталось всего 10-11 человек, игроки резерва и замены — но мы, я думаю, справились с проблемами, показали свой волейбол. И на нас стали смотреть совершенно по-другому. Раньше было так: ага, игрок «Новы», а «Нова» — середняк, значит, тут фифти-фифти. Сейчас же по-другому: он из «Новы», а значит, будет биться до конца, будет потеть и умирать, но выгрызать каждое очко из любого соперника. Именно такую команду я видел в конце сезона.
Новокуйбышевск — небольшой, обычный промышленный городок. Запомнится — место, где мы жили. Там живёт вся команда, одна такая большая семья. Это, конечно, сближает: все рядом, чтобы с кем-то пообщаться, не нужно никуда ехать. С другой стороны, хочется, например, побыть одному — а у нас на пролёте постоянно бегают дети… Есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае это запомнится больше всего: мы жили одной большой кучной семьёй — и это прекрасно!» — цитирует Воронкова официальный сайт «Новы».
23-летний Воронков попал в состав сборной России для участия в Лиге наций.
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