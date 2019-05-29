Сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 28 мая, в женской Лиге наций были сыграны матчи первого тура второго этапа. Без поражений идут команды США и Италии. Сборная России, выигравшая один матч из четырёх, занимает 14-е место в турнирной таблице.
Лига наций. Второй этап. Третий тур
Россия — Германия — 0:3 (14:25, 21:25, 20:25).
Турция — Япония — 0:3 (23:25, 22:25, 14:25).
Бельгия — Южная Корея — 0:3 (15:25, 17:25, 21:25).
Китай — Таиланд — 3:0 (25:21, 25:17, 25:9).
США — Сербия — 3:1 (23:25, 25:16, 25:15, 25:21).
Болгария — Польша — 1:3 (25:23, 21:25, 21:25, 17:25).
Нидерланды — Бразилия — 2:3 (25:21, 28:30, 20:25, 25:18, 11:15).
Италия — Доминиканская Республика — 3:1 (25:18, 27:25, 18:25, 25:20).
Турнирная таблица
1. США – 4 победы — 0 поражений (12 очков).
2. Италия – 4-0 (11).
3. Польша – 3-1 (10).
4. Турция – 3-1 (9).
5. Бразилия – 3-1 (8).
6. Япония – 2-2 (6, сеты — 8:7).
7. Доминиканская Республика – 2-2 (6, сеты — 8:8).
8. Китай – 2-2 (6, 4:7, сеты — 7:7, мячи — 309:307).
9. Сербия – 2-2 (6, сеты — 7:7, мячи — 304:303).
10. Бельгия – 2-2 (5).
11. Нидерланды – 1-3 (4).
12. Германия – 1-3 (3, сеты — 4:9, мячи — 301:308).
13. Южная Корея – 1-3 (3, сеты — 4:9, мячи — 266:296).
14. Россия – 1-3 (3, сеты — 4:10).
15. Таиланд – 1-3 (3, сеты — 3:9).
16. Болгария – 0-4 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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