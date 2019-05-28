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Женская сборная России по волейболу проиграла Германии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла Германии в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России на старте второго этапа Лиги наций в Анкаре (Турция) проиграла команде Германии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25). Для подопечных Вадима Панкова это третье поражение в четырёх матчах турнира. Немки одержали первую победу.

Лига наций. Женщины. Второй этап. Первый тур. Анкара, Турция
Россия — Германия — 0:3 (14:25, 21:25, 20:25).

Завтра, 29 мая, россиянки сыграют с японками, а немки встретятся с командой Турции.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала). После первого этапа сборная России занимала 12-е место.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Лига наций (ж)
28 мая 2019, вторник. 14:30 МСК
Россия
0 : 3
14:25, 21:25, 20:25
Германия
Сборная России — 12-я в турнирной таблице Лиги наций
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