Женская сборная России по волейболу проиграла Германии в Лиге наций

Женская сборная России на старте второго этапа Лиги наций в Анкаре (Турция) проиграла команде Германии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 20:25). Для подопечных Вадима Панкова это третье поражение в четырёх матчах турнира. Немки одержали первую победу.
Лига наций. Женщины. Второй этап. Первый тур. Анкара, Турция
Россия — Германия — 0:3 (14:25, 21:25, 20:25).
Завтра, 29 мая, россиянки сыграют с японками, а немки встретятся с командой Турции.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала). После первого этапа сборная России занимала 12-е место.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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