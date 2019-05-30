Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 29 мая, в женской Лиге наций были сыграны очередные восемь матчей второго этапа. Без поражений идёт только команда США. Сборная России, выигравшая один матч из пяти, занимает 14-е место в турнирной таблице.
Лига наций. Второй этап. Второй тур
Япония — Россия — 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24).
Турция — Германия — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).
Южная Корея — Таиланд — 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 20:25).
Китай — Бельгия — 3:0 (25:16, 25:20, 25:14).
Сербия — Доминиканская Республика — 3:1 (25:17, 18:25, 25:12, 25:19).
Польша — Бразилия — 3:2 (25:20, 25:22, 26:28, 18:25, 15:9).
Италия — США — 2:3 (22:25, 25:17, 25:23, 19:25, 11:15).
Нидерланды — Болгария — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19).
Турнирная таблица
1. США – 5 побед — 0 поражений (14 очков).
2. Турция – 4-1 (12, сеты — 12:4).
3. Италия – 4-1 (12, сеты — 14:6).
4. Польша – 4-1 (12, сеты — 14:7).
5. Бразилия – 3-2 (9, сеты — 12:8).
6. Китай – 3-2 (9, сеты — 10:7).
7. Япония – 3-2 (9, сеты — 11:8).
8. Сербия – 3-2 (9, сеты — 10:8).
9. Нидерланды – 2-3 (7).
10. Доминиканская Республика – 2-3 (6, сеты — 9:11).
11. Таиланд – 2-3 (6, сеты — 6:10).
12. Бельгия – 2-3 (5).
13. Южная Корея – 1-4 (3, сеты — 5:12).
14. Россия – 1-4 (3, сеты — 5:13).
15. Германия – 1-4 (3, сеты — 4:12).
16. Болгария – 0-5 (1).
Сегодня сборная России сыграет с командой Турции.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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