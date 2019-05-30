Представлен видеосюжет о подготовке мужской сборной России к Лиге наций

Завтра, 31 мая, мужская сборная России стартует во втором розыгрыше Лиги наций. В Нови-Саде (Сербия) подопечные Туомаса Саммельвуо проведут матчи с командами Франции, Японии и Сербии.
Сборная России провела подготовительный сбор в Новогорске. Видео об одном дне сборной России в Новогорске доступно в аккаунте «Российская Суперлига» в YouTube.
Состав сборной России
Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).
Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»).
Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Фёдор Воронков («Нова»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).
Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).
Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).
Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
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