Представлен видеосюжет о подготовке мужской сборной России к Лиге наций

Завтра, 31 мая, мужская сборная России стартует во втором розыгрыше Лиги наций. В Нови-Саде (Сербия) подопечные Туомаса Саммельвуо проведут матчи с командами Франции, Японии и Сербии.

Сборная России провела подготовительный сбор в Новогорске. Видео об одном дне сборной России в Новогорске доступно в аккаунте «Российская Суперлига» в YouTube.

Состав сборной России

Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалёв («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).



Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»).



Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Фёдор Воронков («Нова»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).



Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).



Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.