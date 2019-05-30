Абаев проведёт следующий сезон в «Локомотиве»
Связующий Константин Абаев в следующем сезоне будет выступать за новосибирский «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба. Ранее воспитанник новосибирского клуба провёл два сезона в аренде — в болгарской «Монтане» и французском «Пуатье».
В составе «Пуатье» Абаев занял седьмое место в чемпионате Франции. Команда российского волейболиста проиграла белгородскому «Белогорью» в полуфинале Кубка вызова.
Константин Абаев был признан самым ценным игроком и лучшим связующим чемпионата Европы U20 (2018), а также стал серебряным призёром чемпионата мира U19 (2017).
Подопечные болгарского специалиста Пламена Константинова заняли пятое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.
Источник: Абаев будет выступать за «Локомотив»
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