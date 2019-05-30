Женская волейбольная сборная России проиграла Турции в Лиге наций

Женская сборная России в матче второго этапа Лиги наций в Анкаре (Турция) проиграла хозяйкам со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 20:25). Подопечные Вадима Панкова потерпели четвёртое поражение подряд. В пяти из шести игр турнира они уступили своим соперницам. Турчанки одержали пятую победу.



Лига наций. Женщины. Второй этап. 2-й тур. Анкара, Турция

Турция — Россия — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).



Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 4 июня с командой Бельгии.



В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала). После 2-го тура второго этапа сборная России продолжает занимать 14-е место.



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций