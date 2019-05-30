Несчастья турецкого берега. Россия проиграла все три матча на этапе Лиге наций

Результаты женской сборной России по волейболу на первых этапах Лиги наций предсказуемо были плохими из-за очень далёкого к основному составу игроков. Хотя противостояние с Японией внесло нотку позитива. Будучи аутсайдерами на бумаге, россиянки боролись до конца и вполне могли зацепиться за победу.
Заключительной встречей на турецком этапе Лиги наций стал матч с хозяевами. Наконец-то наши девчонки получили возможность сыграть при солидной зрительской аудитории, потому что предыдущие две игры были похожи на тренировочные ввиду почти полного отсутствия болельщиков на трибунах.
Начали неплохо
Накануне я отмечал, что японки были явными фаворитами в матче с Россией по букмекерским котировкам. Сегодня турчанки были не просто явными, а полными и безоговорочными фаворитами. Соперник находился на третьей строчке в таблице, а россиянки же были 13-ми с одной победой в пяти матчах и не очевидными шансами на борьбу за попадание в «Финал шести».
Тем не менее, начало первого сета подопечные Александра Красильникова провели достойно и на равных. 5:5, 6:6, 7:7 – турчанкам каждое очко давалась с большим трудом. Отметим Татьяну Юринскую, которая на этом отрезке игры была хороша. Да и вся команда вышла на игру с отличным настроем. Атака Маргариты Курило, удачные действия Екатерины Ефимовой у сетки, и вот уже России повела со счётом 11:9.
Закончили не очень
Россиянки ещё какое-то время сохраняли это преимущество, но затем турчанкам удалось сделать эйс и выровнять положение – 14:14. Причём избежать этого эйса было очень возможно, но наши волейболистки посчитали, что мяч летит в аут и допустили ошибку. Турчанки прочувствовали момент, перехватили инициативу и ушли на второй технический перерыв при счёте 16:14 в свою пользу. К сожалению, после паузы хозяева не испытали проблем с тем, чтобы довести сет до победы – 25:19.
Дежа вю
Судя по показанной графике в перерыве, самой проблемной у России оказалась первая зона. Наверняка эта графика была доступна и тренерскому штабу, поэтому была надежда, что быстрый анализ ошибок приведёт к позитивным сдвигам в игре. Россиянки начали с двух набранных очков, но затем пропустили тот самый первый темп. После этого нашу атаку закрыли на блоке, а в следующем розыгрыше хозяевам повезло на подаче, когда мяч коснулся сетки и предательски перевалился на сторону сборной России.
В целом же начало второй партии копировало начало первой. При счёте 6:5 в пользу россиянок турчанки атаковали в аут, но взятый челлендж показал касание блока, что не позволило создать небольшой задел. Вообще с атакой у сборной России всё было в порядке. Хромал на обе ноги блок. К середине второго сета у подопечных Красильникова было 0 очков на блоке против 6 у сборной Турции. Как только я это написал, россиянки набрали всё-таки первое очко в этом компоненте. Но всё равно такие результаты на блоке не внушали доверия.
И снова после равной борьбы на протяжении большей части партии концовка нашим волейболисткам не удалась. Было лучше, чем в первом сете, но результат в обоих случаях получился отрицательным. На этот раз – 21:25.
Концовки партий – это проблема
Третий сет начался ужасно для сборной России. Турчанки повели со счётом 8:3 и было опасение, чтобы в этой партии борьбы совсем не будет. Но что нравится в этой экспериментальной команде, она сражается до самых последних розыгрышей и не думает сдаваться. В итоге 3:8 превратились в 12:12! А на блоке россиянки за этот короткий отрезок заработали едва ли не больше очков, чем за предыдущие два полных сета. Тренерский штаб сборной Турции при этом не стал брать тайм-аут, что выглядело немного странно. Хозяевам, очевидно, нужна была встряска.
Подопечные Красильникова сыграли удачно у сетки и уже вели в счёте – 14:13. Однако проблема с проведением второй половины партии никуда не делись. Отрезок, где всегда ценится класс и опыт, оставался каждый раз за хозяевам. 25:20 в третьем сете и 3:0 в матче – Россия проигрывает третий матч из трёх на этапе Лиге наций в Турции.
- 30 мая 2019
-
19:12
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:00
-
13:33
-
13:01
-
12:06
-
11:10
-
10:02
-
09:03
- 29 мая 2019
-
22:58
-
22:16
-
16:39
-
15:08
-
14:06
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:04
-
09:04
-
00:54
- 28 мая 2019
-
21:05
-
17:46
-
17:26
-
16:01
-
15:52
-
14:18
-
13:13
-
12:19
-
11:10
-
10:09
-
09:17
-
00:22