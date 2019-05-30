Несчастья турецкого берега. Россия проиграла все три матча на этапе Лиге наций

Результаты женской сборной России по волейболу на первых этапах Лиги наций предсказуемо были плохими из-за очень далёкого к основному составу игроков. Хотя противостояние с Японией внесло нотку позитива. Будучи аутсайдерами на бумаге, россиянки боролись до конца и вполне могли зацепиться за победу.

Заключительной встречей на турецком этапе Лиги наций стал матч с хозяевами. Наконец-то наши девчонки получили возможность сыграть при солидной зрительской аудитории, потому что предыдущие две игры были похожи на тренировочные ввиду почти полного отсутствия болельщиков на трибунах.

«Девочки, вы лучшие!» Как три русские женщины зажгли всю команду Россиянки воспрянули духом под отчаянный визг болельщиц. Жалко только, что волейбол без своих туркам вообще до лампочки.

Начали неплохо

Накануне я отмечал, что японки были явными фаворитами в матче с Россией по букмекерским котировкам. Сегодня турчанки были не просто явными, а полными и безоговорочными фаворитами. Соперник находился на третьей строчке в таблице, а россиянки же были 13-ми с одной победой в пяти матчах и не очевидными шансами на борьбу за попадание в «Финал шести».

Тем не менее, начало первого сета подопечные Александра Красильникова провели достойно и на равных. 5:5, 6:6, 7:7 – турчанкам каждое очко давалась с большим трудом. Отметим Татьяну Юринскую, которая на этом отрезке игры была хороша. Да и вся команда вышла на игру с отличным настроем. Атака Маргариты Курило, удачные действия Екатерины Ефимовой у сетки, и вот уже России повела со счётом 11:9.

За такую сборную не стыдно. Россия сражалась, но уступила Японии в Лиге наций Сборную России по волейболу считали явным аутсайдером в игре с Японией, но по ходу встречи аутсайдерами едва не стали сами японки.

Закончили не очень

Россиянки ещё какое-то время сохраняли это преимущество, но затем турчанкам удалось сделать эйс и выровнять положение – 14:14. Причём избежать этого эйса было очень возможно, но наши волейболистки посчитали, что мяч летит в аут и допустили ошибку. Турчанки прочувствовали момент, перехватили инициативу и ушли на второй технический перерыв при счёте 16:14 в свою пользу. К сожалению, после паузы хозяева не испытали проблем с тем, чтобы довести сет до победы – 25:19.

Организаторы Лиги наций просто забыли о сборной России. Их можно понять Пустые кресла, мучения диктора и конфуз журналистов. Всё о матче, которого лучше бы не было.

Дежа вю

Судя по показанной графике в перерыве, самой проблемной у России оказалась первая зона. Наверняка эта графика была доступна и тренерскому штабу, поэтому была надежда, что быстрый анализ ошибок приведёт к позитивным сдвигам в игре. Россиянки начали с двух набранных очков, но затем пропустили тот самый первый темп. После этого нашу атаку закрыли на блоке, а в следующем розыгрыше хозяевам повезло на подаче, когда мяч коснулся сетки и предательски перевалился на сторону сборной России.

В целом же начало второй партии копировало начало первой. При счёте 6:5 в пользу россиянок турчанки атаковали в аут, но взятый челлендж показал касание блока, что не позволило создать небольшой задел. Вообще с атакой у сборной России всё было в порядке. Хромал на обе ноги блок. К середине второго сета у подопечных Красильникова было 0 очков на блоке против 6 у сборной Турции. Как только я это написал, россиянки набрали всё-таки первое очко в этом компоненте. Но всё равно такие результаты на блоке не внушали доверия.



И снова после равной борьбы на протяжении большей части партии концовка нашим волейболисткам не удалась. Было лучше, чем в первом сете, но результат в обоих случаях получился отрицательным. На этот раз – 21:25.

Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций Второй этап наша женская волейбольная сборная начала с поражения. Немки выступали основным составом и победили россиянок в трёх сетах.

Концовки партий – это проблема

Третий сет начался ужасно для сборной России. Турчанки повели со счётом 8:3 и было опасение, чтобы в этой партии борьбы совсем не будет. Но что нравится в этой экспериментальной команде, она сражается до самых последних розыгрышей и не думает сдаваться. В итоге 3:8 превратились в 12:12! А на блоке россиянки за этот короткий отрезок заработали едва ли не больше очков, чем за предыдущие два полных сета. Тренерский штаб сборной Турции при этом не стал брать тайм-аут, что выглядело немного странно. Хозяевам, очевидно, нужна была встряска.

Подопечные Красильникова сыграли удачно у сетки и уже вели в счёте – 14:13. Однако проблема с проведением второй половины партии никуда не делись. Отрезок, где всегда ценится класс и опыт, оставался каждый раз за хозяевам. 25:20 в третьем сете и 3:0 в матче – Россия проигрывает третий матч из трёх на этапе Лиге наций в Турции.