Оглашён состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций

Мужская сборная России прибыла в Сербию на первый этап Лиги наций, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций

Связующие: Дмитрий Ковалёв («Урал»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).

Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»).

Доигровщики: Ярослав Подлесных («Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – «Факел»), Фёдор Воронков («Нова»).

Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Либеро: Роман Мартынюк («Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Расписание матчей сборной России. Нови-Сад (Сербия)

31 мая. 21:00 мск. Россия – Франция.

1 июня. 17:00. Россия – Япония.

2 июня. 20:00. Сербия – Россия.

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.