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Оглашён состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций

Оглашён состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России прибыла в Сербию на первый этап Лиги наций, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций
Связующие: Дмитрий Ковалёв («Урал»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).
Диагональные: Денис Земчёнок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»).
Доигровщики: Ярослав Подлесных («Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – «Факел»), Фёдор Воронков («Нова»).
Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).
Либеро: Роман Мартынюк («Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Расписание матчей сборной России. Нови-Сад (Сербия)
31 мая. 21:00 мск. Россия – Франция.
1 июня. 17:00. Россия – Япония.
2 июня. 20:00. Сербия – Россия.

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Представлен видеосюжет о подготовке мужской сборной России к Лиге наций
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