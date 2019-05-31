Глава ВФВ: в следующем туре Лиги наций сборную России ждёт усиление

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко оценил выступление женской сборной России на стартовых этапах Лиги наций. Команда Вадима Панкова проиграла 5 матчей из 6 и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Женской сборной требуются новые имена. Это факт, который не требует доказательств. Вспомните мужскую сборную в 2017 году. Это была полностью обновлённая команда, которую жутко лихорадило в первых двух турах. Сначала было непонятно, кто из новичков справляется, а кто нет. Откровенно слабые матчи перемешивались с неплохими. Но ребята набирались опыта и уже к сентябрю предстала совсем другая команда – они выиграли чемпионат Европы.



Сейчас те же перепады мы видим у девушек. Очевидно, что желание у них огромное, но не всё сразу. Многие в сборной впервые, кто-то ещё даже ЕГЭ не сдавал, а тут перелёт из Бразилии в Турцию, который занял 40 часов. Конечно, это сказалось на игре с Германией. Требовать постоянных подвигов от молодой команды невозможно. Но матчи с Китаем и Доминиканой показали, что определённый уровень у девчонок есть. Просто в силу отсутствия опыта постоянно держать его не получается.



Мы продолжим давать шансы молодым, другого пути нет. Они по своему возрасту доходили до финала чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы. Нужно втаскивать их в этот круговорот, тогда прогресс пойдёт быстрее. Уже сейчас могу сказать, что два-три человека из этой команды попадут в сборную на олимпийский отбор», — цитирует Шевченко «Спорт-экспресс».

Глава ВФВ также ответил на вопрос, почему главного тренера Вадима Панкова не было с командой в Бразилии и Турции.

«Он работает с группой, которая сейчас вольётся в команду. Уже в следующем туре Лиги наций нас ждёт усиление. При этом понятно, что на все игры состав и тактику определял именно Вадим Анатольевич.



О каком усилении идёт речь? Алла Галкина, Ксения Парубец, Екатерина Орлова, Анна Котикова и Татьяна Романова. Плюс приедет Ирина Воронкова, но она пока играть не будет, ей ещё нужно пройти восстановительные мероприятия. Панков тоже будет в Бельгии. К итальянскому этапу добавится Женя Старцева. А в Екатеринбурге мы хотим сыграть плюс-минус тем составом, который будет бороться за олимпийскую путёвку. В августе команде должна быть на пике», — сказал Шевченко.