Связующая Романова вернулась в казанское «Динамо»

Казанское «Динамо» подписало контракт со связующей Татьяной Романовой, сообщается на странице клуба в «Твиттере». Волейболистка уже выступала за команду Ришата Гилязутдинова в сезоне-2014/15.

24-летняя связующая также защищала цвета «Импульса-Спорта» (Волгодонск), «Заречья-Одинцово» (Московская область) и «Уралочки-НТМК» (Свердловская область). В составе команды Николая Карполя Татьяна в минувшем сезоне стала бронзовым призёром российской Суперлиги.

Романова — чемпионка России 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов России. В составе сборной России она принимала участие в чемпионате мира 2018 года. Татьяна — двукратный серебряный призёр Кубка Ельцина.

Казанское «Динамо» в минувшем чемпионате России стало четвёртым.