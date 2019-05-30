Хорватская диагональная Фабрис стала игроком казанского «Динамо»

Казанское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с волейболисткой итальянского «Конельяно» и сборной Хорватии Самантой Фабрис.

В 16 лет юную диагональную пригласили в хорватскую «Риеку». На второй сезон в клубе Саманту уже ставили в стартовый состав в Лиге чемпионов. В состав сборной Хорватии Фабрис впервые попала в 2011 году. С 2012 года она выступала в Италии, сыграв за пять клубов — «Кьери Торино», «Модену», «Новару», «Казальмаджоре» и «Конельяно».



В составе «Конельяно» она дважды подряд стала чемпионкой Италии, а также завоевала бронзу и серебро в Лиге чемпионов.

В регулярном чемпионате казанское «Динамо» стало третьим, а в серии за бронзу проиграло «Уралочке-НТМК».

Состав казанского «Динамо» усилит хорватская волейболистка Фабрис