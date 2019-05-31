Красильников: станет стыдно, если Россия не будет играть среди 16 сильнейших

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову оценил выступление команды на втором этапе Лиги наций. Россиянки проиграли командам Германии, Японии и Турции.

«Мне понравился настрой игроков в матчах с Японией и Турцией. С Германией игра была провальная, но на то есть объективные причины. Команда перенесла тяжёлый перелёт из Бразилии, не все оказались к этому готовы в физическом плане. Плюс матч с немками попал на третий день акклиматизации, сложно было собраться. Девочки боролись больше с собой, чем с соперницами. Думаю, если бы мы играли с Германией во втором или третьем туре, то результат мог быть иным.



В матче с Японией были хорошие шансы. К сожалению, нам пока не удаётся держать концентрацию. Это проблема всех молодых команд: ты ведёшь в счёте, и начинаются сомнения: «А вдруг я выиграю?» Опытные команды создают задел и чётко идут своим курсом. У нас пока этого нет. Мы могли довести матч с японками до тай-брейка, а там возможно всё. Не получилось чуть-чуть. Вообще, встреча с японками напоминала матч с Доминиканой в Бразилии. Там мы тоже отыгрывали большое отставание и могли взять очки, но немного не хватило.

Результат никто не отменял. Мы ехали не прохлаждаться, а защищать честь страны. Последняя команда по итогам Лиги наций вылетает. Будет стыдно, если российская сборная не будет играть среди 16 сильнейших. Это просто непозволительно. Перед нами стояла задача на этапы в Бразилии и Турции. К сожалению, мы её не выполнили. Но будем навёрстывать упущенное в следующих турах. Сейчас к команде постепенно будут добавляться те игроки, которые имели возможность отдохнуть после чемпионата России», — сказал Красильников.