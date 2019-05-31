Земчёнок: Россия — действующий чемпион Лиги наций, на нас лежит ответственность
Диагональный сборной России Денис Земчёнок поделился ожиданиями от второго розыгрыша Лиги наций. Российские волейболисты являются действующими победителями этих соревнований. На первом этапе россияне сыграют в сербском городе Нови-Сад.
«Мы — действующие чемпионы Лиги наций, на нас лежит немалая ответственность. Мы понимаем, что все хотят нас обыграть и будут выкладываться по полной. У нас было пару недель на подготовку. Атмосфера в команде отличная. Мы настроены позитивно», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Международной федерации волейбола.
Расписание матчей сборной России. Нови-Сад (Сербия)
31 мая. 21:00 мск. Россия – Франция.
1 июня. 17:00. Россия – Япония.
2 июня. 20:00. Сербия – Россия.
Оглашён состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций
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