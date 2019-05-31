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Земчёнок: Россия — действующий чемпион Лиги наций, на нас лежит ответственность

Земчёнок: Россия — действующий чемпион Лиги наций, на нас лежит ответственность
Волейбол / Сборная России 0

Диагональный сборной России Денис Земчёнок поделился ожиданиями от второго розыгрыша Лиги наций. Российские волейболисты являются действующими победителями этих соревнований. На первом этапе россияне сыграют в сербском городе Нови-Сад.

«Мы — действующие чемпионы Лиги наций, на нас лежит немалая ответственность. Мы понимаем, что все хотят нас обыграть и будут выкладываться по полной. У нас было пару недель на подготовку. Атмосфера в команде отличная. Мы настроены позитивно», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Международной федерации волейбола.

Расписание матчей сборной России. Нови-Сад (Сербия)
31 мая. 21:00 мск. Россия – Франция.
1 июня. 17:00. Россия – Япония.
2 июня. 20:00. Сербия – Россия.

Оглашён состав мужской сборной России на первый этап Лиги наций
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