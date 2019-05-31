Уколова и Бирлова проиграли в первом раунде плей-офф турнира в Остраве
В Остраве (Чехия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в первом раунде плей-офф проиграли представительницам Австрии Катарине Шютценхёфер и Лене Плезютшниг со счётом 1:2 (21:17, 16:21, 13:15).
Сегодня, 31 мая, матчи стартового раунда плей-офф также проведут российские дуэты Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Илья Лешуков/Константин Семёнов.
С 1/8 финала в борьбу вступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Не смогли пройти квалификацию российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Игорь Величко/Максим Худяков.
Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Остраве завершится 2 июня.
5 российских пар вышли в плей-офф этапа Мирового тура категории «4 звезды»
- 31 мая 2019
-
16:19
-
15:07
-
14:22
-
14:11
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:20
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
09:15
-
09:09
- 30 мая 2019
-
19:12
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:00
-
13:33
-
13:01
-
12:06
-
11:10
-
10:02
-
09:03
- 29 мая 2019
-
22:58
-
22:16
-
16:39
-
15:08
-
14:06
-
13:01
-
12:01
Партнерский контент