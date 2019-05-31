Уколова и Бирлова проиграли в первом раунде плей-офф турнира в Остраве

В Остраве (Чехия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в первом раунде плей-офф проиграли представительницам Австрии Катарине Шютценхёфер и Лене Плезютшниг со счётом 1:2 (21:17, 16:21, 13:15).

Сегодня, 31 мая, матчи стартового раунда плей-офф также проведут российские дуэты Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Илья Лешуков/Константин Семёнов.

С 1/8 финала в борьбу вступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Не смогли пройти квалификацию российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Игорь Величко/Максим Худяков.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Остраве завершится 2 июня.