Саммельвуо: сыграли с Францией на ручном тормозе

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение своих подопечных в стартовом матче Лиги наций с Францией (1:3).
«Конечно, было много эмоций, но я думаю, что сегодня мы сыграли на ручном тормозе. Думаю, что чем больше мы будем играть, тем лучше у нас будет получаться. Франция сыграла больше технически, они не всегда были сильнее нас, но у нас были проблемы с построением нашей игры. Мы играли лучше после второго сета, но в целом у нас было много неоднозначных действий в этом матче, и, как я сказал ранее, думаю, что мы могли бы сыграть лучше», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба Лиги наций.
1 июня сборная России встретится с командой Японии, а завершит первую игровую неделю матчем с сербскими волейболистами.
- 1 июня 2019
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32
-
21:20
-
20:25
-
17:37
-
16:19
-
15:07
-
14:22
-
14:11
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:20
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
09:15
-
09:09
- 30 мая 2019
-
19:12
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:10
-
14:00
-
13:33
-
13:01
-
12:06
-
11:10
-
10:02
-
09:03
- 29 мая 2019
-
22:58
-
22:16