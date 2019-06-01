Саммельвуо: сыграли с Францией на ручном тормозе

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение своих подопечных в стартовом матче Лиги наций с Францией (1:3).

«Конечно, было много эмоций, но я думаю, что сегодня мы сыграли на ручном тормозе. Думаю, что чем больше мы будем играть, тем лучше у нас будет получаться. Франция сыграла больше технически, они не всегда были сильнее нас, но у нас были проблемы с построением нашей игры. Мы играли лучше после второго сета, но в целом у нас было много неоднозначных действий в этом матче, и, как я сказал ранее, думаю, что мы могли бы сыграть лучше», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба Лиги наций.

1 июня сборная России встретится с командой Японии, а завершит первую игровую неделю матчем с сербскими волейболистами.