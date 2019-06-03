Саммельвуо: Клюка давал сборной России передышку, когда был на подаче

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в третьем матче первой игровой недели Лиги наций с командой Сербии (3:2).
«Конечно, я очень рад победе, это была тяжёлая игра. Мы отставали в пятом сете, но когда Егор Клюка был на подаче, он давал нам небольшую передышку. Знали, что сегодня будет трудно, потому что Сербия играла дома, и они проиграли первые два матча. Но в итоге мы победили и с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба соревнований.
Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1). В матче с Сербией Клюка подал 6 эйсов.
Вторую игровую неделю подопечные Саммельвуо проведут в Уфе против команд Португалии, Италии и США.
- 3 июня 2019
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32
-
21:20
-
20:25
-
17:37
-
16:19
-
15:07
-
14:22
-
14:11
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:20
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
09:15
-
09:09
- 30 мая 2019
-
19:12