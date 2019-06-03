Саммельвуо: Клюка давал сборной России передышку, когда был на подаче

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в третьем матче первой игровой недели Лиги наций с командой Сербии (3:2).

«Конечно, я очень рад победе, это была тяжёлая игра. Мы отставали в пятом сете, но когда Егор Клюка был на подаче, он давал нам небольшую передышку. Знали, что сегодня будет трудно, потому что Сербия играла дома, и они проиграли первые два матча. Но в итоге мы победили и с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба соревнований.

Сборная России начала Лигу наций – 2019 с поражения от Франции (1:3). Во втором матче российские волейболисты обыграли японцев (3:1). В матче с Сербией Клюка подал 6 эйсов.

Вторую игровую неделю подопечные Саммельвуо проведут в Уфе против команд Португалии, Италии и США.