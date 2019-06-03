Грбич — о матче с Россией: мы сыграли с одной из лучших команд мира

Главный тренер мужской сборной Сербии Никола Грбич прокомментировал поражение в матче с командой России в Лиге наций со счётом 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 10:15).



«Да, я удовлетворён. Вы можете увидеть, что мы полностью перестроили команду всего за три дня. Я доволен игроками, их отношением к делу. Это был огромный опыт для них. Мы сыграли с одной из лучших команд мира», — приводит слова Грбича официальный сайт Международной федерации волейбола.

По итогам первого этапа сборная России занимает восьмое место в турнирной таблице, сербы — 14-е. Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.