Павел Круглов стал игроком новосибирского «Локомотива»
Диагональный московского «Динамо» Павел Круглов стал игроком новосибирского «Локомотива», сообщает официальный сайт «железнодорожников». 33-летний волейболист провёл за «Динамо» 12 сезонов, завоевав полный комплект медалей чемпионата России. Круглов также дважды выиграл Кубок ЕКВ (2012, 2015), Кубок России (2006, 2008) и дважды стал бронзовым призёром Лиги чемпионов (2007, 2011).
По ходу карьеры диагональный также выступал за «Луч» (2005/06) и одинцовскую «Искру» (2009/10).
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в Суперлиге. Круглов стал четвёртым бомбардиром команды, набрав 233 очка в 26 матчах.
В составе сборной России Круглов выиграл Кубок мира 2011 года и завоевал серебро чемпионата Европы 2007 года.
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