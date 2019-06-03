Клюка вошёл в пятёрку лучших игроков первого этапа Лиги наций

Международная федерация волейбола определила пятёрку лучших игроков первого этапа Лиги наций. В топ-5 попал доигровщик сборной России Егор Клюка. В трёх матчах он набрал в атаке 46 очков, выполнил 11 эйсов и сделал 7 результативных блоков.

Сборная России на старте турнира проиграла команде Франции, а затем обыграла японцев и сербов.

В пятёрку лучших игроков также вошли Николай Учиков (Болгария), Габриэле Нелли (Италия), Саид Маруф (Иран) и Сантьяго Данани (Аргентина).

Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.



В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).