«Сахалин» подписал контракт с блокирующей Самариной

«Сахалин» объявил о подписании контракта с центральной блокирующей Валентиной Самариной. 23-летняя волейболистка будет выступать под 14-м номером. С 2011 года Валентина защищала цвета липецкого «Индезита».



«Переезд на Сахалин для меня новый этап в карьере, к которому я долго стремилась. От этого сезона жду хорошего результата и сплочённого коллектива», — приводит слова Самариной официальный сайт клуба из Южно-Сахалинска.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место. В минувшем сезоне клуб тренировал Денис Матвеев. Он был уволен в марте в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ляпугин. В мае команду возглавил Александр Кошкин.