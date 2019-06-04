Краснодарское «Динамо» подписало контракты с четырьмя игроками

Краснодарское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контрактов с центральными блокирующими Ангелиной Лазаренко («Волеро» Швейцария) и Риммой Гончаровой («Протон»), связующей Екатериной Лазаревой («Сахалин») и доигровщицей Юлией Коренчук («Динамо-Метар»).
Главный тренер «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал трансферы команды.
«Мы давно наблюдаем за игрой Ангелины Лазаренко и рады, что в новом сезоне она станет частью нашего динамовского коллектива. Это хороший молодой игрок, который поможет нам усилить игру как в атаке, так и на блоке.
Екатерина Лазарева, на наш взгляд, очень интересный игрок, который прогрессирует от матча к матчу. Мы рады, что с нового сезона Катя будет выступать за «Динамо» Краснодар и надеемся, что её мастерство будет расти вместе с нашими результатами.
Юлия Коренчук (Бессонная) – игрок, подготовленный кубанской школой волейбола. Однако, ей пришлось долгое время играть за пределами Краснодарского края. Юлия получила большой игровой опыт, выступая в основном составе команд Высшей лиги и Суперлиги. Мы рады, что теперь Юлия будет представлять нашу команду. Нам импонирует её стиль игры и боевой характер. Надеемся, что Юлия легко вольётся в наш коллектив и поможет команде в достижении поставленных целей и задач в новом сезоне!
Мы рады возвращению Риммы в «Динамо» Краснодар. У нас был уже совместный опыт работы с Риммой, мы знаем её как целеустремлённого игрока, который отличается невероятным трудолюбием и ответственностью. Во время её пребывания в «Динамо» Краснодар нареканий к её работе не было никогда. Я очень рад, что в клуб возвращаются игроки, начинавшие свою карьеру в Краснодаре", — сказал Ушаков.
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