Ушаков: результатом краснодарского «Динамо» не удовлетворён

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков оценил выступление команды в сезоне. «Динамо» в Суперлиге заняло седьмое место.



«Результатом не удовлетворён. Но в команде была проделана неплохая работа, итогом которой стало то, что мы делегировали 7 человек в разные сборные России. Что помогало не опускать руки? Прежде всего, наши болельщики, для которых мы играем, и которые, несмотря ни на что, всегда с нами. Мы создали очень хорошую команду, которая в трудные моменты поддерживала друг друга, все продолжали упорно работать и никто не опускал руки.

Какая игра была самой лучшей в сезоне? Начало сезона с «Уралочкой». Игра была насыщенной и очень эмоциональной", — цитирует Ушакова официальный сайт клуба.

Ушаков также рассказал о планах подготовки к сезону.

«Планируем собраться в начале июля. Познакомимся с новичками команды и приступим к работе. А сейчас мне хочется поблагодарить всех игроков, которые провели с нами этот сезон. Мы всегда будем рады видеть их в составе нашей команды. И, конечно же, очень хочется сказать «спасибо» нашим болельщикам за их потрясающую поддержку на протяжении всего сезона!» — сказал тренер.