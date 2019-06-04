Лазаренко: не скрою, у меня были предложения от нескольких российских клубов

Центральная блокирующая Ангелина Лазаренко прокомментировала решение подписать контракт с краснодарским «Динамо». Ранее она защищала цвета швейцарского «Волеро».
«Я очень хотела играть в более сильном чемпионате, а также представлять Россию в сборной, поэтому нужно было возвращаться в Россию. Не скрою, у меня были предложения от нескольких российских клубов, но взвесив все «за» и «против», приняла решение в пользу «Динамо» Краснодар.
Во время нахождения за границей, я не выпускала из вида российский чемпионат. Краснодарское «Динамо» — это молодая амбициозная команда, девочки боролись весь чемпионат за высокие места и за выход в еврокубки. Но чуть-чуть не хватило сил в плей-офф. Мне захотелось помочь, поддержать команду, внести свой вклад в её победы в новом сезоне. Интересны методы работы с молодёжью Константина Анатольевича Ушакова, мне очень хочется развиваться и расти профессионально.
С Константином Анатольевичем перед подписанием контракта мы пообщались по телефону, обсудили с ним мои перспективы, в «Динамо» Краснодар. Этот разговор меня очень вдохновил и послужил принятию окончательного решения.
От сезона 2019/20 у меня огромные ожидания! Во-первых, это возвращение в чемпионат России. Во-вторых, это огромное желание принести пользу команде, чтобы быть в призёрах Суперлиги. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. В-третьих, это моё профессиональное развитие и рост», — цитирует Лазаренко официальный сайт клуба.
«Динамо» в минувшем розыгрыше Суперлиги заняло седьмое место.
- 4 июня 2019
-
10:07
-
10:04
-
09:31
-
09:24
- 3 июня 2019
-
21:16
-
17:20
-
16:18
-
15:07
-
14:18
-
13:58
-
13:12
-
12:40
-
12:04
-
11:14
-
11:03
-
10:16
-
09:54
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32