Лазаренко: не скрою, у меня были предложения от нескольких российских клубов

Центральная блокирующая Ангелина Лазаренко прокомментировала решение подписать контракт с краснодарским «Динамо». Ранее она защищала цвета швейцарского «Волеро».

«Я очень хотела играть в более сильном чемпионате, а также представлять Россию в сборной, поэтому нужно было возвращаться в Россию. Не скрою, у меня были предложения от нескольких российских клубов, но взвесив все «за» и «против», приняла решение в пользу «Динамо» Краснодар.



Во время нахождения за границей, я не выпускала из вида российский чемпионат. Краснодарское «Динамо» — это молодая амбициозная команда, девочки боролись весь чемпионат за высокие места и за выход в еврокубки. Но чуть-чуть не хватило сил в плей-офф. Мне захотелось помочь, поддержать команду, внести свой вклад в её победы в новом сезоне. Интересны методы работы с молодёжью Константина Анатольевича Ушакова, мне очень хочется развиваться и расти профессионально.



С Константином Анатольевичем перед подписанием контракта мы пообщались по телефону, обсудили с ним мои перспективы, в «Динамо» Краснодар. Этот разговор меня очень вдохновил и послужил принятию окончательного решения.



От сезона 2019/20 у меня огромные ожидания! Во-первых, это возвращение в чемпионат России. Во-вторых, это огромное желание принести пользу команде, чтобы быть в призёрах Суперлиги. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. В-третьих, это моё профессиональное развитие и рост», — цитирует Лазаренко официальный сайт клуба.

«Динамо» в минувшем розыгрыше Суперлиги заняло седьмое место.