Лазарева: в краснодарском «Динамо» я смогу максимально развиваться как игрок
Связующая Екатерина Лазарева прокомментировала решение продолжить карьеру в краснодарском «Динамо». Ранее она защищала цвета «Сахалина» (Южно-Сахалинск).
«Я выбрала «Динамо» Краснодар, так как считаю, что в кубанском клубе смогу максимально развиваться как игрок и добавлять в игровых кондициях.
Я приложу все силы, чтобы помочь своей новой команде решить все поставленные задачи на сезон-2019/20 и добиться высоких результатов. Отмечу, что в «Динамо» Краснодар отличные болельщики, и я надеюсь порадовать их своей игрой в новом волейбольном сезоне», — приводит слова Лазаревой официальный сайт краснодарского клуба.
Подопечные Константина Ушакова в минувшем розыгрыше российской Суперлиги стали седьмыми.
Краснодарское «Динамо» подписало контракты с четырьмя игроками
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