Диагональная «Спарты» перешла в «Енисей»
Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летней диагональной Анастасией Азановой. В минувшем сезоне волейболистка выступала за нижегородскую «Спарту», завоевав золотую медаль Высшей лиги «А».
В стыковых матчах за право выступать в Суперлиге сезона-2019/20 нижегородская команда проиграла «Протону-Саратов» — 0-3.
Ранее Анастасия Азанова также выступала за «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень), «Хара Морин» (Улан-Удэ), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Иртыш-Казхром» (Павлодар, Казахстан).
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».
«Енисей» расстался с Панычевой и Кондрашкиной и подписал контракт с Пестовой
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